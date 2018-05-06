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خمسة أسباب تؤكد أهمية الكلاسيكو
2018/05/06 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع – وكالات يستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد في لقاء الديربي الشهير “كلاسيكو” مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بهدف ملاحقة أرقام خاصة، بعد أن فقد اللقاء قيمته من ناحية تقرير مصير بطل الدوري.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني الأسبوع الماضي، حين هزم ديبورتيفو لاكورونيا، ما يعني أن “كلاسيكو” الأحد سيلعب وبطل الدوري قد […]

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