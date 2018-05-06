2018/05/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن مركز الإعلام الأمني، الاحد، عن اعتقال المسؤول الإداري لأحد القواطع التابعة لما يسمى بـ"ولاية ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يعلن اعتقال المسؤول الإداري لأحد القواطع التابعة لما يسمى بـ"ولاية ديالى") نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يعلن اعتقال المسؤول الإداري لأحد القواطع التابعة لما يسمى بـ"ولاية ديالى") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).