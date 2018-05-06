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الإعلام الأمني يعلن اعتقال المسؤول الإداري لأحد القواطع التابعة لما يسمى بـ
2018/05/06 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلن مركز الإعلام الأمني، الاحد، عن اعتقال المسؤول الإداري لأحد القواطع التابعة لما يسمى بـ"ولاية ديالى".

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