2018/05/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت السلطات في مقاطعة قوانجدونج بجنوبي الصين، البحث عن سائح، تشير تقارير إلى سرقته حيوان دولفين من شاطئ محلي.

وذكرت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية أنه تم تداول مقطع فيديو يظهر رجلًا يحمل الحيوان على كتفه على شاطئ جزيرة هايلينج، وهي مقصد سياحي، فيما أكدت مصلحة المصايد صحة المقطع المصور واتصلت بالشرطة المحلية لمساعدتها في التوصل لمكان السائح.

وحسب ضباط إنفاذ القانون المحليين، فإن الدولفين ربما يكون قد مات بعد أن تقطعت به السبل على الشاطئ، وبموجب القانون الصيني، فإنه يتعين على أي شخص يعثر على جسد حيوان بري أن يبلغ السلطات بالأمر وألا يأخذه.

أخبار ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| الشرطة الصينية تبحث عن سائح سرق «دولفين» من أحد شواطئها) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| الشرطة الصينية تبحث عن سائح سرق «دولفين» من أحد شواطئها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).