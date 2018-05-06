الحماية الاجتماعية في ذي قار تتعهد بإطلاق الرواتب المعلقة احترازيا الأسبوع المقبل

2018/05/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

قالت مديرية الحماية الاجتماعية في ذي قار اليوم انها ستباشر الأسبوع المقبل بإطلاق رواتب المستفيدين المعلقة منذ اشهر بعد أن انهت اجراءات المراجعة والتدقيق.





شبكة اخبار الناصرية:قالت مديرية الحماية الاجتماعية في ذي قار اليوم انها ستباشر الأسبوع المقبل بإطلاق رواتب المستفيدين المعلقة منذ اشهر بعد أن انهت اجراءات المراجعة والتدقيق.وقال مدير الحماية الاجتماعية في ذي قار نوفل عبد الحميد لشبكة أخبار الناصرية ان وزارة العمل كانت قد حجبت رواتب ثلاثة الاف مستفيدة من النساء و1174 مستفيد من الرجال احترازيا حتى اكمال عمليات التدقيق.وبين ان دائرة الحماية الاجتماعية في ذي قار انجزت أعمال التدقيق علي أن ترسل اوراق المستفيدين الى الوزارة في بغداد الأسبوع المقبل لإطلاق رواتبهم عن طريق البطاقات الذكية .

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