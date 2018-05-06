العراق يكشف تفاصيل تاريخ السبي اليهودي المستعاد من امريكا

2018/05/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف رئيس قسم الاسترداد في وزارة الثقافة والاثار مثنى عبد داود ان الولايات المتحدة سلمت العراق اكثر من 3500 قطعة اثرية مسروقة معظمها تتحدث عن تاريخ السبي اليهودي في بابل.وقال داوود لشفق نيوز "قام وفد عراقي برئاسة وكيل وزير الخارجية نزار خير الله بمرافقة السفير العراقي في واشنطن لاستلام اكثر من 3500 قطعة اثرية قامت شركة هوبي لوبي بتهريبها الى الولايات المتحدة الاميركية".واضاف "هذه القطع مهمة جدا لانها تروي تاريخ اليهود في بابل اثناء السبي البابلي الذي تعرض له اليهود على يد نبوخذ نصر وشركة هوب لوبي او القائمين عليها كانوا يرمون اقامة معرض يحكي قصة هذه الحقبة".وبين "هناك تنسيق سيتم بين وزارتي الثقافة والخارجية العراقيتين لاستعادة القطع الاثرية الى العراق والاخير يرى انه من الضروري ان تتحمل الولايات المتحدة كافة نفقات الشحن والتامين الخاص بعودة القطع الى العراق".ومن بين الالواح المعادة الى العراق الواح مسمارية سومرية ترجع إلى عام 2100 قبل الميلاد، بعد أن تم تهريبها من العراق بشكل غير مشروع إلى متاجر هوبي لوبي.ووافقت متاجر هوبي لوبي، ومقرها مدينة أوكلاهوما، والمتخصصة في بيع الأعمال الفنية والتحف، في يوليو، على تسليم الآثار التي صنعت فيما يعرف الآن بالعراق، قبل نحو أربعة آلاف عام، ودفع 3 ملايين دولار لتسوية دعوى مدنية أقامتها وزارة العدل الأميركية.ويعود أصل الكثير من الألواح إلى مدينة أري ساك رك، وترجع إلى ما بين 2100 قبل الميلاد و1600 قبل الميلاد في الفترتين المعروفتين بوجه عام باسم سلالة أور الثالثة أو العصر البابلي القديم.كما تضمنت قمعين طينيين يحملان نقوشا ملكية من فترات مبكرة من أسرة لجش الثانية نحو 2500 عام قبل الميلاد.

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