2018/05/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادمني اودينيزي بهزيمة قاسية امام ضيفه انتر ميلان، بخسارته 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الفريولي ضمن منافسات الاسبوع السادس والثلاثين من الدوري الاليطالي لكرة القدم.وشارك نجم المنتخب الوطني علي عدنان مع فريقه اودينيزي لـ90 دقيقة كاملة، حيث حصد تقييماً جيداً بالرغم من خسارة فريقه بالاربعة، حيث بلغ تقييمه الشامل 6.7 وهو ثاني اعلى تقييم في فريقه بعد زميله البرازيلي دانيلو الذي حصد 6.8.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرقام علي عدنان في مواجهة انتر ميلان بالكالتشيو الايطالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرقام علي عدنان في مواجهة انتر ميلان بالكالتشيو الايطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).