الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


أرقام علي عدنان في مواجهة انتر ميلان بالكالتشيو الايطالي
2018/05/06 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادمني اودينيزي بهزيمة قاسية امام ضيفه انتر ميلان، بخسارته 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الفريولي ضمن منافسات الاسبوع السادس والثلاثين من الدوري الاليطالي لكرة القدم.وشارك نجم المنتخب الوطني علي عدنان مع فريقه اودينيزي لـ90 دقيقة كاملة، حيث حصد تقييماً جيداً بالرغم من خسارة فريقه بالاربعة، حيث بلغ تقييمه الشامل 6.7 وهو ثاني اعلى تقييم في فريقه بعد زميله البرازيلي دانيلو الذي حصد 6.8.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرقام علي عدنان في مواجهة انتر ميلان بالكالتشيو الايطالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرقام علي عدنان في مواجهة انتر ميلان بالكالتشيو الايطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ حملات الانتخابات العراقية تستثني مخيمات النازحين
⋙ بالفيديو.. العبادي يفتتح محطة ضخ ps1 من مشروع قناة شط العرب الاروائية في محافظة البصرة
⋙ سارة جوانمردي تخطف بطاقة التأهل إلي باراولمبية اليابان عام 2020
⋙ حسن احمد: ضبابية الدوري الكروي تصعب مهمة النفط في البطولة العربية
⋙ كارديف سيتي يعود للدوري الإنكليزي الممتاز
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. العبادي يفتتح محطة ضخ ps1 من مشروع قناة شط العرب الاروائية في محافظة البصرة
⋙ فيديو| الشرطة الصينية تبحث عن سائح سرق «دولفين» من أحد شواطئها
⋙ بالصور.. هكذا انتخب سياسيو لبنان
الأكثر شيوعا