فرسان الجنوب يتظاهرون امام وزارة النفط يوم غد الاثنين

2018/05/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:اعلنت الهيئة الادارية لنفط الجنوب الرياضي، اليوم الاحد، استعداداها لتنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة النفط للمطالبة بالمستحقات المالية.وذكر بيان للنادي تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان " يوم غد الاثنين سينظم الكادر التدريبي واللاعبين والاداريين وجميع العاملين في نادي نفط الجنوب وقفة احتجاجية امام وزارة النفط من اجل المطالبة بمستحقاتهم المالية لهذا الموسم".

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وبين ان "الوقفة ستنظم امام مكتب السيد وزير النفط للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من قبل الوزارة وستكون في تمام الساعة الحادية عشر صباحا".يشار الى ان ادارة نفط الجنوب في اكثر من مرة باهمية صرف الرواتب والمستحقات الحاصة باللاعبين وايضا الاداريين والكادر الفني لتكملة مشوار الدوري الممتاز.

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