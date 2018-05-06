الكلاسيكو - ميسي يتألق في

2018/05/06 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر يستضيف نادي برشلونة نظيره ريال مدريد على ملعب "كامب نو" مساء اليوم، الأحد، في لقاء الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وتشهد مباراة الكلاسيكو دائمًا حدة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة.

وعلى عكس الطبيعي، اعتاد البرغوث على التألق في ملعب الغريم، حتى أطلق جمهور البلوجرانا عليه "البرناليو" ليرد عليه صاروخ ماديرا بالتفوق في أرض الكتلان.



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وسجل ميسي 25 هدفًا في الكلاسيكو ضد ريال مدريد خلال 37 مباراة في جميع البطولات، ليتصدر قائمة الهدافين بالتفوق على مواطنه ألفريد دي ستيفانو، أسطورة الملكي، برصيد 18 هدفًا ويليه رونالدو صاحب الـ 17 هدف.

ومن بين الـ 25 هدفًا الذي سجلهم ميسي، جاء 15 منهم في ملعب "سانتياجو برنابيو" و 10 فقط في "كامب نو"، كما أنّه اللاعب الوحيد في تاريخ البلوجرانا الذي أحرز هاتريك في الملعبين بجميع مباريات الكلاسيكو.

وكانت أبرز مباراة لليو هي في الموسم الماضي حينما أحرز الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة ليحسم الكلاسيكو للنادي الكتالوني ويرفع قميصه في وجه جمهور الملكي، كما سجل ثنائية في "سانتياجو برنابيو" في 2009 خلال مباراة الـ 6-2 التاريخية.

كما سبق وأحرز هاتريك في 2014 على الملعب ذاته في مباراة انتصر فيها البلوجرانا بنتيجة 4-3.

وسجل ميسي هاتريك و5 ثنائيات أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

أما بالنسبة لكريستيانو رونالدو، فسجل 12 هدفًا على ملعب "كامب نو" بجميع البطولات، بينما لم يهز شبه النادي الكتالوني في "برنابيو" سوى 4 مرات فقط ومرة واحدة في ملعب "ميستايا" بنهائي الكأس 2012.

وكانت أبرز مبارياته على ملعب "كامب نو" في موسم 2011-2012 حينما أحرز هدف حسم الدوري واحتفل أمام الجمهور بطريقته الشهيرة "كالما كالما" أي اهدئوا.

كما سجل رونالدو في آخر مباراة على "كامب نو" في السوبر الإسباني المباراة التي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 3-1 واحتفل برفع قميصه أمام الجمهور على غرار ميسي.

ولم يسجل رونالدو هدفين في مباراة واحدة ضد برشلونة سوى مرة واحدة في موسم 2012-2013 وهي المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، وكانت على "كامب نو" بينما سجل ميسي هدفي برشلونة الآخرين، ولم يتمكن من تسجيل أي هاتريك ضد البلوجرانا حتى بقميص مانشستر يونايتد.





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