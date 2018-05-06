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وفد العهد اللبناني يصل الى مطار النجف
2018/05/06 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادوصل وفد نادي العهد اللبناني، قبل قليل، الى مطار النجف الدولي تحضيراً لمواجهة القوة الجوية في نصف نهائي المنطقة الغربية بكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

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