وفد العهد اللبناني يصل الى مطار النجف

2018/05/06 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادوصل وفد نادي العهد اللبناني، قبل قليل، الى مطار النجف الدولي تحضيراً لمواجهة القوة الجوية في نصف نهائي المنطقة الغربية بكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

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