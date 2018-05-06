هيديرسفيلد تاون يخطف نقطة ثمينة من أرض البطل

2018/05/06 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 94 نقطة فيما وصل هيديرسفيلد تاون إلى النقطة 36 في المركز 16 وقد وضع نفسه في مكان قد ينجيه من شبح الهبوط.

ويبتعد هيديرسفيلد تاون عن ساوثهامبتون وسوانسي سيتي برصيد 3 نقاط.





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