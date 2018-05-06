موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد برايتون

2018/05/06 | 18:10

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أحمد رضوان | تويتر

يستضيف مانشستر سيتي برايتون يوم الأربعاء القادم 9 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 23 شعبان 1439 هجرياً، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة 31 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيُقام اللقاء على ملعب الاتحاد معقل السيتيزنس.



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سيدخل الأزرق السماوي اللقاء وهو في الصدارة برصيد 94 نقطة، وكما هو معلوم فقد حسم أبناء جوارديولا البريميرليج لصالحهم هذا الموسم، كما أنهم توجوا في مباراتهم الأخيرة التي كانت ضد هدرسفيلد، والتي انتهت بالتعادل سلبياً بدون أهداف، لكن هذا لا يعني انتفاء الدوافع لدى مانشستر سيتي، فالفيلسوف الإسباني عودنا دائماً على شراهته للفوز بأكبر نتيجة ممكنة حتى لو كان اللقاء لا أهمية له.





لن يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لبرايتون، فبعد أن انتصر على مانشستر يونايتد بهدفٍ نظيف في مباراته الأخيرة، أصبح رصيد الآلبيون 40 نقطة وضمن بذلك الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم، حيث أصبح الفارق بينه وبين المركز الـ18 أول مراكز الهبوط لدوري البطولة الإنجليزية هو 6 نقاط.





موعد المباراة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - برايتون ملعب الاتحاد

الأربعاء 9 مايو 2018 ميلادياً، 23 شعبان 1439 هجرياً، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد

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