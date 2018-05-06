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العراق والأردن يؤكدان استمرار التعاون الأمني لمواجهة
2018/05/06 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد العراق والأردن استمرار التعاون الدفاعي والأمني بينهما لمواجهة تنظيم "داعش" الارهابي عسكريا وأمنيا وفكريا، وحرصهما على التعاون في عملية إعادة إعمار العراق.

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