العراق والأردن يؤكدان استمرار التعاون الأمني لمواجهة

2018/05/06 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد العراق والأردن استمرار التعاون الدفاعي والأمني بينهما لمواجهة تنظيم "داعش" الارهابي عسكريا وأمنيا وفكريا، وحرصهما على التعاون في عملية إعادة إعمار العراق.

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