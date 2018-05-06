دراسة: اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون يؤخر الإصابة بالخرف

2018/05/06 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن اتباع نظام غذائي متوسطي يحتوي على زيت الزيتون قد يؤخر الإصابة بالخرف.ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، توصلت الدراسة الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الخضراوات والأسماك وزيت الزيتون لديهم 15% أقل من البروتين السام “بيتا أميلويد” الذي […]

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