2018/05/06 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ – متابعة زار وفد من نجوم كرة القدم العراقية، اليوم الاحد، المدينة القديمة في الموصل، عقب اجرائهم مباراة تكريمية مع فريق رواد الموصل.وقال مصدر محلي، ان “فريق من اساطير كرة القدم العراقية وصل الى مدينة الموصل امس ولعب مباراة تكريمية مع فريق رواد الموصل، على ملعب الجامعة”.واضاف المصدر ان “فريق الاساطير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. نجوم الكرة العراقية على اطلال الموصل القديمة) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. نجوم الكرة العراقية على اطلال الموصل القديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).