الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


بالصور.. نجوم الكرة العراقية على اطلال الموصل القديمة
2018/05/06 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ – متابعة زار وفد من نجوم كرة القدم العراقية، اليوم الاحد، المدينة القديمة في الموصل، عقب اجرائهم مباراة تكريمية مع فريق رواد الموصل.

وقال مصدر محلي، ان “فريق من اساطير كرة القدم العراقية وصل الى مدينة الموصل امس ولعب مباراة تكريمية مع فريق رواد الموصل، على ملعب الجامعة”.

واضاف المصدر ان “فريق الاساطير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. نجوم الكرة العراقية على اطلال الموصل القديمة) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. نجوم الكرة العراقية على اطلال الموصل القديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ القوات الأمنية تلقي القبض على مسؤول في تنظيم داعش
⋙ مايا دياب تعود إلى تقديم البرامج
⋙ بالفيديو- سيارة كهربائية جديدة بقوة 1900 حصان وسعر مليوني دولار
⋙ الخارجية الفلسطينية: هجوم أمريكا على عباس محاولة لتمرير "صفقة القرن"
⋙ الاعلام الامني يعلن اعتقال المسؤول الاداري لما يسمى بـ ولاية ديالى
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو- سيارة كهربائية جديدة بقوة 1900 حصان وسعر مليوني دولار
⋙ تعرف على آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات (فيديوغراف)
⋙ بالصور.. تحالف سائرون يقيم احتفالية في منطقة الزعفرانية
الأكثر شيوعا