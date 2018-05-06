انجاز أكثر من 1500 معاملة خاصة بالمواطنين المتضررة املاكهم خلال نيسان الماضي

2018/05/06 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنجاز أكثر من 1500 معاملة خاصة بالمواطنين المتضررة ممتلكاتهم في بغداد والمحافظات خلال شهر نيسان الماضي.

وقال مصدر مخول في اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن"اللّجنة المركزية وخلال اجتماعاتها اليومية التي تعقد برئاسة القاضي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وعضوية ممثلين عن وزارات، المالية، والعدل، والداخلية، والمفوضية العليا لحقوق الانسان، فضلا عن ممثل إقليم كردستان، ممثل ضحايا الإرهاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، انجزت 1505 معاملة خاصة بالمواطنين المتضررة ممتلكاتهم نتيجة العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية في بغداد والمحافظات خلال شهر نيسان لعام 2018".

ولفت إلى، أن "اللجنة تعمل على انجاز الوارد من اللجان الفرعية بأسرع وقت ممكن من اجل تعويض المتضررين وتخفيف جزء من الضرر الذي لحق بهم".

وبين، أن"اللّجنة أرسلت جميع المعاملات الصحيحة الى وزارة المالية لغرض تخصيص الأموال وتوزيعها على المتضررين عن طريق اللّجان الفرعية في وقت لاحق".انتهى/س

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