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#عبدالجبار الرفاعي - تلاعبُ الهوية المغلقَة بالمعرفة
2018/05/06 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبدالجبار_الرفاعي لكلِّ مجتمع ديانتُه ولغتُه وثقافتُه وتاريخُه وجغرافيتُه، لكن ليس لكلِّ مجتمعٍ قوانين تطوره الخاصة التي ينفردُ بها.

قوانينُ تطور المجتمعات كليةٌ لا يختصُ بها مجتمعٌ دون سواه.

المجتمعاتُ تشتركُ جميعاً في أنها تنمو وتراكم تجاربَها وتتطور لو توافرت عواملُ نهوضها، كما أنها تتخلفُ وتتدهور وتنهار لو لم تتخلص من عوامل انهيارها.

المجتمعاتُ كلها تسري عليها قوانينُ البناء والتطور ذاتها، وتشتركُ في العناصر ال......

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