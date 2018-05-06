10 معلومات عن

2018/05/06 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدم خبر التدهور المفاجئ للحالة الصحية للسير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الأوساط الرياضية وملايين المشجعين حول العالم.

وكان "فيرجسون" تعرض، السبت، لنزيف في المخ نقل على إثره إلى المستشفى ليخضع لعملية جراحية في المخ فيما أشارت العديد وسائل الإعلام البريطانية أن الحالة الصحية لـ "السير" غير مستقرة.

ويملك المدرب الأسكتلندي الكبير مسيرة حافلة في عالم التدريب حتى أن الملكة إليزابيث الثانية منحته لقب "سير" نظراً لما حققه من إنجازات في عالم كرة القدم، وهي مسيرة نستعرض أبرز محطاتها فيما يلي:

- ولد أليكس فيرجسون في 31 ديسمبر 1941 في جلاسكو بأسكتلندا، بدأ مسيرته الكروية لاعباً في نادي كوينز بارك عام 1958 ولم يجد مكاناً أساسياً بالفريق ينتقل إلى سانت جرنستون عام 1960، ثم إلى نادي دنفر ملاين عام 1964 ثم رينجرز في 1967، وفالكريك "1969"، ليختتم مسيرته الكروية مع "أير يونايتد" عام 1974.

- بدأ فيرجسون مشواره التدريبي عام 1974 في سن الـ 33 عندما درب فريق "إيست ستريلنجشاير" مقابل راتب 40 جنيه استرليني في الأسبوع، وفي نفس العام انتقل لتدريب سانت ميرين وقاده للصعود إلى دوري الدرجة الأولى عام 1977، واللافت أن هذا النادي هو الوحيد الذي طرد فيرجسون من تدريبه وكان ذلك عام 1978.

- في عام 1978 قاد فيرجسون نادي أبردين وقاده للتتويج بالدوري الأسكتلندري عام 1980 لأول مرة منذ 15 عاماً، بالإضافة إلى كأس أسكتلندا 1982، وكان الإنجاز الأكبر التتويج بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1983 بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.

- استمرت نجاحات فيرجسون مع أبردين بالفوز بالدوري والكأس مجدداً، ومع إنجازاته مع النادي الأسكتلندي بات محط اهتمام العديد من الأندية الإنجليزي العريقة حيث تلقى عروضاً من آرسنال وتوتنهام لكنه فضل مانشستر يونايتد الذي تولى تدريبه في نوفمبر 1986.

- بعد سنوات أولى صعبة، تمكن فيرجسون من بناء فريق قوي توج به بطلاً للدوري الإنجليزي عام 1993، وحقق الثنائية "دوري وكأس إنجلترا" موسم 1993-1994، وعاد وكررها في 1996، ودوري 1997، ثم 3 بطولات دوري متتالية أعوام 1999، 2000 و2001.

- بفضل الثلاثية التاريخية التي حققها عام 1999 "الدوري- الكأس- دوري أبطال أوروبا" منحته ملكة بريطانية "إليزابيث الثانية" لقب "سير" وهو أرفع لقب يمكن أن يمنح لأي شخصية في البلاد.

- في الفترة من 2003 وحتى 2013 حقق الدوري 6 مرات بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا 2008.



ليصبح مجموع بطولات الدوري التي حققها مع مانشستر يونايتد 13 بطولة بجانب بطولتي دوري الأبطال الأوروبي.

- مجموع البطولات التي توج بها فيرجسون مع مانشستر يونايتد 13 دوري، 9 "درع خيرية"، 2 دوري أبطال، كأس الدوري الإنجليزي "مرتان"، كأس إنجلترا "5 مرات"، كأس العالم للأندية "مرة واحدة".

- في عام 2011 حسم مانشستر يونايتد الصراع التاريخي مع ليفربول بعدما توج ببطولة الدوري في هذا الموسم "2010-2011" ليصبح الأكثر تتويجاً بالدوري.

- في عام 2013 أعلن "السير" أليكس فيرجسون اعتزاله التدريب بعد مسيرة تدريبية استمرت 40 عاماً قضى منها 27 عاماً مدرباً لمانشستر يونايتد.

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