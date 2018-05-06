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وزارة العمل: شمول العقود بالضمان الاجتماعي
2018/05/06 | 18:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول العاملين بصفة عقود وأجور يومية في دوائر الدولة والقطاع العام العاملين ضمن ضوابط قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية(واع) نسخة منه: ان “الامانة العامة لمجلس الوزراء لم تجد مانعا […]

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