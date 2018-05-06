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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكسيك..العثور على حيوان اعتبر منقرضا

6 مايو, 2018 | 6:15 م - عدد القراءات: 2 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اكد علماء من متحف التاريخ الطبيعي في سان دييغو، انهم عثروا أثناء بحثهم في المكسيك على احد انواع الجرذان كان يعتقد بانقراضه.

وذكر العلماء في مقال لهم نشر على موقع متحف التاريخ الطبيعي، انهم عثروا على “الجرذ الكنغري ثقيل الأرجل”، الذي كان يعد من الحيوانات المنقرضة منذ عام 1989.

وتابعوا قائلين، كنا على ثقة بأن هذا النوع من القوارض قد اختفى تماما بسبب الازدهار الزراعي الكبير في المكسيك، والذي بدأ منذ حوالي 30 عاما، وأثر على موائل القوارض وموارد طعامها، مضيفين انهم يخططون لإدخال بيانات الجرذ في نشرة أكاديمية علوم جنوب كاليفورنيا.

واوضحوا انه تم العثور على أربعة من الجرذان الكنغرية المسماة علميا “جرذ كنغري ثقيل الأرجل”، في أفخاخ نصبت خصيصا لهذه المهمة، ويبلغ طول هذه الجرذان حوالي 13 سنتيمترا، ومع ذلك فإنها تستطيع القفز لارتفاع يصل إلى مترين.

وقام الباحثون بتصوير الجرذان المكتشفة وصوروها ومن ثم أطلقوا سراحها في الطبيعة.

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