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اكتشاف أضرار جديدة لأدوية الاكتئاب
2018/05/06 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع – وكالات أكد علماء من جامعتي إيست أنجليا وأستون البريطانيتين، أن الاستعمال الطويل لمضادات الاكتئاب يتسبب بالخرف.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد دراسات استمرت 9 سنوات عاينوا خلالها الملفات الطبية لنحو 350 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 65 سنة، 40 ألفا منهم كانوا مصابين بأعراض الاكتئاب ويتناولون أدوية لتحسين حالتهم النفسية.

وبعد أن […]

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