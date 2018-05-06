اكتشاف أضرار جديدة لأدوية الاكتئاب

2018/05/06 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع – وكالات أكد علماء من جامعتي إيست أنجليا وأستون البريطانيتين، أن الاستعمال الطويل لمضادات الاكتئاب يتسبب بالخرف.وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد دراسات استمرت 9 سنوات عاينوا خلالها الملفات الطبية لنحو 350 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 65 سنة، 40 ألفا منهم كانوا مصابين بأعراض الاكتئاب ويتناولون أدوية لتحسين حالتهم النفسية.وبعد أن […]

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