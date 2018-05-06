السلطات البريطانية تصادر 50 تمساحاً في مطار هيثرو

2018/05/06 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة صادرت السلطات البريطانية 50 تمساحاً في مطار هيثرو؛ بسبب مخالفة ظروف نقلها للقواعد المعمول بها في البلاد.وكانت الزواحف، التي تبلغ من العمر عاماً ونُقلت على متن رحلة قادمة من ماليزيا، قد تعاركت بعضها مع بعض خلال الرحلة؛ بسبب ظروف النقل السيئة.وكان كل صندوق من صناديق النقل الخمسة يسع لأربعة […]

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