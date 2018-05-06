تعرف على آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات (فيديوغراف)

2018/05/06 | 18:30

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ينشر موقع "الحشد الشعبي" فيديوغراف يوضح آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات النيابية يوم السبت المقبل 12 ايار الحالي.

2018-05-06

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