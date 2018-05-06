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تعرف على آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات (فيديوغراف)
2018/05/06 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في اهم الاخبار, فديوهات, محليّات 1 دقيقة مضت 0 زيارة

ينشر موقع "الحشد الشعبي" فيديوغراف يوضح آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات النيابية يوم السبت المقبل 12 ايار الحالي.

2018-05-06

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات (فيديوغراف)) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات (فيديوغراف)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).

كامل التفاصيل في: الحشد الشعبي ✓


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