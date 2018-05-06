2018/05/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل الادعاء العام يطلب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق النائب رحيم الدراجي لاهانته القضاء

تأریخ التحریر: : 2018/5/6 18:26

• 47 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الادعاء العام يطلب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق النائب رحيم الدراجي لاهانته القضاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الادعاء العام يطلب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق النائب رحيم الدراجي لاهانته القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).