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الادعاء العام يطلب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق النائب رحيم الدراجي لاهانته القضاء
2018/05/06 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل الادعاء العام يطلب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق النائب رحيم الدراجي لاهانته القضاء

تأریخ التحریر: : 2018/5/6 18:26

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