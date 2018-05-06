2018/05/06 | 18:35

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الأحد 6 مايو 2018 | 06:19 مساءً

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في مهرجان انتخابي بذي قار ..



عمار طعمة يدعو إلى عدم التجاوب مع الوعود الزائفة

بغداد/..



في بهو مجلس الادارة المحلية للناصرية، اقيمت فعاليات مهرجان احتفال أهالي ذي قار برئيس كتلة الفضيلة النيابية والمرشح للانتخابات التشريعية عن محافظة ذي قار ضمن ائتلاف النصر عمار طعمة الحميداوي، والذي دعا فيه المواطنين الى عدم الاستماع والتجاوب مع أصحاب الوعود غير الواقعية في الانتخابات.

وقال طعمة، خلال المهرجان الذي حضره جمع غفير من الاهالي، ان "الانتخابات تمثل محطة مهمة لتقييم أداء السلطات وإحداث الاصلاح والتغيير الايجابي من خلال وعي الدور والمسؤولية بشكل تفصيلي وعبر مراحله المتعددة بدءاً من البحث وتشخيص المرشح وبرنامجه الأفضل مرورا بالاقتراع واستمراراً بدوام الحضور أثناء ولاية البرلمان والسلطة التنفيذية لضمان المراقبة والتقويم والضغط الايجابي لمنع حصول الخلل ودعم الخطوات والقرارات الايجابية المترجمة لتطلعات ورغبات الجمهور العراقي، مبينا ان تكامل دور الجمهور عبر تلك المراحل مع تحمل النخبة السياسية مسؤوليتها بأمانة واعتمادها برنامجا عمليا يلامس احتياجات المواطن ويرتب أسبقياتها واولياتها ويوليها الاهتمام وبذل الجهد عبر حراكه السياسي المنسجم مع الشركاء على ارضية المشتركات والقواسم الوطنية يمكن ان يحقق استقرارا وانجازا مرضيا عند العراقيين".

وأكد طعمة ان "من المهم الإشارة لمجموعة حقائق يجب مراعاتها عند انتخاب المرشح، واهمها انها تمثل مدخلا مهما للتغيير الإيجابي ومحاسبة المقصرين والفاشلين والفاسدين ..



فلتكن خيارات الناخب محسوبة وجريئة ومبنية على متابعة التجربة والسيرة السابقة للقوى والشخصيات السياسية"، مشيرا الى "عدم الاستماع والتجاوب لاصحاب الوعود والبرامج غير الواقعية والمهملة لقضايا ومصالح الشعب العامة".

واشار الى ضرورة "الرفض والتصدي لممارسات الفساد المالي وشراء الذمم والمواقف، لان مرتكبي هذه الجرائم الاخلاقية اذا تسلموا مواقع القرار سيجعلون موارد البلاد نهبا لنزواتهم وشهواتهم المنحرفة ولا يدخلون الشعب والوطن الّا في الأزمات والمآسي والكوارث"، لافتا الى ان "اعتماد المرشح على أساليب التسقيط والافتراء والشتائم دون طرحه لمنجزات سابقة أوبرامج مستقبلية واقعية دليل على عدم أهليته وقدرته على اداء الدور المطلوب في المستقبل".

من جانبه، اكد الاعلامي وسام الرواشي لـ"عين العراق نيوز"، ان "الدكتور عمار طعمة شرح خلال المهرجان الية العملية الانتخابية وعمل البرلمان والمهام التي تقع ضمن صلاحية رئيس الوزراء والجمهورية".

وأضاف الرواشي، ان "طعمة حث الناخبين على متابعة اداء البرلمان، واهالي ذي قار الى متابعة جلسات البرلمان ومتابعة ما يدار خلف الكواليس ايضا وليس فقط جلسات البرلمان"، مشيرا الى انه "على المواطنين متابعتها اولا باول...



بالاضافة الى اعطاء صورة ايضاحية وحث الناخبين على المتابعة ومرشحيهم في المرحلة المقبلة".

وتابع، ان "طعمة على عكس باقي المرشحين فهو لم يتطرق الى ادائه مهامه ولم يسوق لنفسه...



فهو معروف بمواقفه المشرف وهو صاحب المواقف البطولية وله ثقله في البرلمان".



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