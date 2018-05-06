أحصائيات علي عدنان بمباراة الانتر في الدوري الايطالي

2018/05/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتوالى على تسجيل رباعية الانتر كلاً من اندريا رانوكيا د(12) وورافينيا الكانتارا د(43) وماورو ايكاردي د(46) وبورخا فاليرو د(71).وبهذا الفوز ارتفع رصيد انتر الى النقطة 69 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد اودينيزي عند النقطة 34 في المركز الرابع عشر.وشارك نجم المنتخب الوطني علي عدنان مع فريقه اودينيزي لـ90 دقيقة كاملة، حيث حصد تقييماً جيداً بالرغم من خسارة فريقه بالاربعة، حيث بلغ تقييمه الشامل 6.7 وهو ثاني اعلى تقييم في فريقه بعد زميله البرازيلي دانيلو الذي حصد 6.8.وكان تقييم عدنان في المباراة كالتالي:الاستحواذ: 4.1 %.التمريرات الناجحة: 75%المراوغات الناجحة: 2صراع الكرات العالية: 4 ناجحالتدخلات الناجحة: 2انتهى ع.خ

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