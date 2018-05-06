طهران: السعودية تسعى للهيمنة على أجزاء من دول الجوار وضمها إليها

2018/05/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / متابعة…

اتهم رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الايراينة، العميد أحمد وحيدي ، الاحد، السعودية وبعض الدول في المنطقة بالسعي للهيمنة والسيطرة على أجزاء من دول الجوار وضمها لأراضيها.

وقال وحيدي في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه وفدا عسكريا عمانيا كبيرا يزور طهران، إن “الأيام القريبة القادمة ستجمع البلدين في مناورات بحرية مشتركة بضيافة إيران في مياه الخليج”، مبينا أن “إجراء هذه المناورات بين البلدين يأتي ليبرهن للجميع أن ايران وسلطنة عمان قادرتان على تعزيز الأمن والسلام في المنطقة دون تدخل أي أطراف أخرى”.

وردا على سؤال حول الرسالة الموجهة عبر إجراء المناورات بالنسبة للدول المحاذية للخليج والمنطقة، قال وحيدي: “موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح وصريح بالنسبة لقضايا المنطقة، ومن جهة أخرى نشهد التعاون الواضح بين الإرهابيين والكيان الصهيوني والسعودية في قتل المسلمين”.

وأعلنت طهران أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان ستبدآن قريبا مناورات عسكرية بحرية مشتركة في مياه الخليج.

ونفذت إيران وسلطنة عمان أكثر من مرة مناورات بحرية كان آخرها في 12 نيسان من العام الماضي بإشراف اللجنة المشتركة للصداقة العسكرية بين الدولتين.انتهى/25

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