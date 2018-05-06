الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


واع / العثور على قنابر هاون ورمانات يدوية وصواريخ في خور خيجة بمنفذ زرباطية الحدودي
2018/05/06 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / العثور على قنابر هاون ورمانات يدوية وصواريخ في خور خيجة بمنفذ زرباطية الحدودي

06/05/2018 18:33:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / خاص

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني ، الأحد ، بالعثور على قنابر هاون ورمانات قاذفة وصواريخ اس بي جي في خور خيجة التابع لمنفذ زرباطية الحدودي في واسط.

وقال المصدر لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، انه “بناء على المعلومات الواردة من قبل الاستخبارات ومكافحة الإرهاب أجرت فرق معالجة القنابل غير المنفلقة عمليات مسح في خور خيجة التابع لمنفذ زرباطية الحدودي بقضاء بدرة في محافظة واسط بحثا عن الأجسام الغريبة”.

وأضاف أن “الفرق عثرت على كميات كبيرة من والاعتدة والمخلفات الحربية بينها قنابر هاون عيار 60 ملم ورمانات قاذفة اربي جي سفن وصواريخ اس بي جي”، مشيرا الى ان “الفرق قات برفع المخلفات الحربية تمهيدا لإتلافها في وقت لاحق”.

ت:ح.ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / العثور على قنابر هاون ورمانات يدوية وصواريخ في خور خيجة بمنفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / العثور على قنابر هاون ورمانات يدوية وصواريخ في خور خيجة بمنفذ زرباطية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).


كامل التفاصيل في: واع ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ القوات الأمنية تلقي القبض على مسؤول في تنظيم داعش
⋙ مايا دياب تعود إلى تقديم البرامج
⋙ بالفيديو- سيارة كهربائية جديدة بقوة 1900 حصان وسعر مليوني دولار
⋙ الخارجية الفلسطينية: هجوم أمريكا على عباس محاولة لتمرير "صفقة القرن"
⋙ الاعلام الامني يعلن اعتقال المسؤول الاداري لما يسمى بـ ولاية ديالى
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو- سيارة كهربائية جديدة بقوة 1900 حصان وسعر مليوني دولار
⋙ تعرف على آلية تصويت منتسبي الحشد الشعبي في الانتخابات (فيديوغراف)
⋙ بالصور.. نجوم الكرة العراقية على اطلال الموصل القديمة
الأكثر شيوعا