2018/05/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العثور على قنابر هاون ورمانات يدوية وصواريخ في خور خيجة بمنفذ زرباطية الحدودي

06/05/2018 18:33:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / خاص

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني ، الأحد ، بالعثور على قنابر هاون ورمانات قاذفة وصواريخ اس بي جي في خور خيجة التابع لمنفذ زرباطية الحدودي في واسط.

وقال المصدر لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، انه “بناء على المعلومات الواردة من قبل الاستخبارات ومكافحة الإرهاب أجرت فرق معالجة القنابل غير المنفلقة عمليات مسح في خور خيجة التابع لمنفذ زرباطية الحدودي بقضاء بدرة في محافظة واسط بحثا عن الأجسام الغريبة”.

وأضاف أن “الفرق عثرت على كميات كبيرة من والاعتدة والمخلفات الحربية بينها قنابر هاون عيار 60 ملم ورمانات قاذفة اربي جي سفن وصواريخ اس بي جي”، مشيرا الى ان “الفرق قات برفع المخلفات الحربية تمهيدا لإتلافها في وقت لاحق”.

ت:ح.ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / العثور على قنابر هاون ورمانات يدوية وصواريخ في خور خيجة بمنفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / العثور على قنابر هاون ورمانات يدوية وصواريخ في خور خيجة بمنفذ زرباطية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).