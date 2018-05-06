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العاهل السعودي يأمر بتوفير الحماية لكل من يبلغ عن ممارسات فساد
2018/05/06 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض- متابعة واع قالت قناة العربية يوم الأحد إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بتوفير الحماية لكل موظف يتقدم ببلاغ عن ”ممارسات الفساد المالي والإداري“، في إطار حملة مكافحة الفساد التي شهدت احتجاز عشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال العام الماضي.

وذكرت القناة أن هذا الأمر يقضي بتوفير الحماية الكافية للموظف الذي […]

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