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قيادي في الحشد الشعبي يجهل أسباب استبعادهم من التصويت الخاص
2018/05/06 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو اوضح النائب وقائد احدى فصائل الحشد الشعبي احمد جاسم الأسدي، الاحد، عن جهله بسبب عدم مشاركة عناصر الحشد الشعبي بالانتخابات في يوم الاقتراع “الخاص” الذي يدلي به القوات الامنية المختلفة لصوتهم في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الاسدي في بيان ان “الكثير يسألون عن عدم شمول الحشد الشعبي بالتصويت الخاص وهناك من يحاول اثارة […]

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