الادعاء العراقي يقاضي [نائباً] لإهانة القضاء

2018/05/06 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]طلبت رئاسة الادعاء في مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب والمرشح عن قائمة الفتح رحيم الدراجي؛ لمخالفته احكام المادة 226 من قانون العقوبات.وذكر بيان، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" الدراجي تلفظ بعبارات تشكل اهانة للقضاء عبر وسائل الاعلام".واضاف ان" مجلس القضاء الأعلى سبق وان حذّر من استعمال العبارات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون"، مشددا على" اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة كل من يتجاوز على المحاكم او المؤسسات القضائية في وسائل الاعلام بشكل خارج إطار النقد البناء المقبول الذي يكفله القانون و يحفظ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومنها القضاء".

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