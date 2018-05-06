الاعلام الامني يعلن اعتقال المسؤول الاداري لما يسمى بـ ولاية ديالى

2018/05/06 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن اعتقال المسؤول الإداري لأحد القواطع التابعة لما يسمى بـ"ولاية ديالى".

وقال الناطق باسم مركز الإعلام العميد يحيى رسول في بيان صحفي اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالاشتراك مع استخبارات فرقة المشاة الخامسة، ألقت القبض على المسؤول الإداري لأحد القواطع التابعة لما يسمى بولاية ديالى".

واضاف رسول، أنه "بدلالته توصلت القوات الى مضافة احتوت على 22 قنبرة هاون عيار 60 ملم و20 قداحة تفجير و20 حشوة دافعة و15 دائرة كهربائية و7 اطلاقات قاذفه 40 ملم k4 وبندقيتين M16 و4 هواتف مسلكة بالإضافة إلى رمانات يدوية ورمانات قاذفة ومخازن عتاد بندقية وجهاز كاتم وناظور بندقية وأسلاك وفيش وجعبة صدرية".

يذكر ان القوات الامنية تتعرض بين فترة واخرى الى هجمات ارهابية، توقع عدد من الشهداء والجرحى، فيما تتمكن تلك القوات من احباط هذه الهجمات وتعتقل منفذيها.انتهى/س

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