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حشد الشمال يجتمع مع القيادات العسكرية لتأمين الانتخابات: مشاركة انتخابية واسعة
2018/05/06 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حشد الشمال يجتمع مع القيادات العسكرية لتأمين الانتخابات: مشاركة انتخابية واسعة

بغداد/..

أكد القيادي في الحشد الشعبي "محور الشمال"، علي الحسيني، الأحد، أن قيادات الحشد في مناطق شمال العراق ومن ضمنها "طوزخورماتو" اجتمعوا مع القيادات العسكرية للصنوف الأمنية المختلفة، من اجل تأمين الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 12 ايار الحالي.

وقال الحسيني لـ"عين العراق نيوز"، ان "التهديدات الارهابية والتي غالبا ما يصدرها تنظيم داعش بشأن استهداف العملية الانتخابية في محافظات شمال العراق، هي زائفة ولن تجدي نفعاً، بسبب التواجد الامني المكثف في تلك المناطق".

واضاف، ان "القيادات العسكرية من الحشد الشعبي عقدت اليوم الأحد اجتماعا موسعا من أجل تأمين مراكز الاقتراع، وتم نشر قوات كثيرة في المناطق لهذا الغرض"، لافتا الى ان "المشاركة بالانتخابات ستكون واسعة، على عكس ما تروج له بعض وسائل الاعلام، وبعض الشخصيات السياسية في كركوك ومناطق أخرى".

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