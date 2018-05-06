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الرئيس اللبناني: فاجأني ضعف الإقبال على الإقتراع
2018/05/06 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

وجه رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، الاحد، نداءً الى اللبنانيين دعاهم فيه الى ممارسة حقهم في الاقتراع والاقبال على التصويت، خلال ما تبقى من الوقت قبل اقفال صناديق الاقتراع.

وقال عون في النداء، “بعدما تابعت اليوم عملية الاقتراع، تفاجأت بضعف الاقبال على ممارسة الحق الانتخابي، لأنكم ايها المواطنون اذا كنتم بالفعل […]

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