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رسمياً...مانشستر سيتي يحتفل بـــ
2018/05/06 | 19:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وحصد مانشستر سيتي اللقب الثالث له في مسابقة الدوري الإنجليزي بمسماه الحديث "البريميرليغ"، وذلك قبل أسبوعين بعد خسارة منافسه المباشر مانشستر يونايتد.ومنح الاتحاد الإنجليزي كأس الدوري، للفريق، مساء اليوم بعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في ملعب الاتحاد ، كما توج لاعبو الفريق بالميداليات الخاصة بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك قبل أن يرفع البلجيكي فينسنت كومباني كأس المسابقة.انتهى ع.خ

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