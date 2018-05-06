إيران.. بنات موسوي ينفين نبأ الإفراج عن والدتهن

2018/05/06 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت بنات مير حسين موسوي، أحد زعماء الحركة الخضراء الإيرانية، رفع الإقامة الجبرية عن والدتهن زهراء رهنورد، وذلك بعد انتشار تقارير نقلا عن بعض الشخصيات السياسية التي ذكرت نبأ الإفراج عن رهنورد بقرار من السلطات العليا.

وكانت صحيفة "اعتماد" الإيرانية نقلت عن إسماعيل دوستي، من حزب الثقة الوطنية (اعتماد ملّي) أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أصدر قرارا بالإفراج عن زهراء رهنورد وبإمكانها الخروج من المنزل والتنقل.

كما قال النائب الإصلاحي قاسم ميرزائي إن قرار الإفراج عن زهراء رهنورد صدر منذ شهرين من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

ونقل موقع "انتخاب" الحكومي عن ميرزائى قوله إن "رهنورد حرة بأن تذهب أينما تشاء بما في ذلك منزل ابنتها، ومع ذلك، فهي كانت تتابع حالة موسوي وبقيت معه.



لكنها يمكنها الذهاب إلى أي مكان تريد".

لكن بنات موسوي ورهنورد نفين بعد ساعات من انتشار هذه التقارير صحة خبر الإفراج عن والدتهن أو صدور أي قرار حكومي بهذا الشأن.

ونقل موقع "كلمة" المقرب من موسوي عن بناته أن هذه الأخبار هي مجرد إشاعات، وكما لم يكن هناك أي قرار رسمي بفرض الإقامة الجبرية على والديهن قبل 7 سنوات ليس هناك أي قرار بالإفراج عنهما.

يذكر أن السلطات الإيرانية تفرض الإقامة الجبرية ضد زعماء الحركة الخضراء، وهم كل من مهدى كروبي (رئيس البرلمان السابق لثلاث دورات) ومير حسين موسوي (رئيس وزراء إيران السابق) وزوجته زهراء رهنورد، منذ عام 2011 دون قرار رسمي أو إجراء محاكمة، بتهمة قيادة الاحتجاجات ضد نتائج انتخابات عام 2009 التي فاز بها الرئيس السابق أحمدي نجاد بولاية ثانية، والتي قُمعت بعنف دموي.

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