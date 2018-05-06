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نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة لمكونات كوردستان ويعد الايزيديين بـ
2018/05/06 | 19:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل (كوردستان 24)- وجه نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد رسالة الى مكونات اقليم كوردستان، واعدا الايزيديين بالعمل على جعل سنجار محافظة تنفيذا لمطالبتهم.

وقال بارزاني خلال كلمة له ألقاها في حفل جماهيري في إطار الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة دهوك "سنعمل بكل طاقاتنا على حفظ حقوق كافة المكونات الدينية والقومية في كوردستان".

واضاف "سنعمل على أن تصبح سنجار محافظة كما يطلب الاخوة والأخوات الايزيديون".

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