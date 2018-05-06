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مصرع تلميذتان واصابة اخرى في حادث صادم غرب الناصرية
2018/05/06 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

[أين-بغداد]لقيت تلميذتان تبلغان من العمر [10] اعوام و[11] عاماً مصرعهما فيما أصيبت طفلة اخرى بجراح نتيجة انفجار مخلفات حربية , اثناء عودتهن إلى قرية الفريحي من مدرسة ذات العلم الابتدائية غرب مدينة الناصرية مركزمحافظة ذي قار.

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