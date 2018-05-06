2018/05/06 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

[أين-بغداد]لقيت تلميذتان تبلغان من العمر [10] اعوام و[11] عاماً مصرعهما فيما أصيبت طفلة اخرى بجراح نتيجة انفجار مخلفات حربية , اثناء عودتهن إلى قرية الفريحي من مدرسة ذات العلم الابتدائية غرب مدينة الناصرية مركزمحافظة ذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع تلميذتان واصابة اخرى في حادث صادم غرب الناصرية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع تلميذتان واصابة اخرى في حادث صادم غرب الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).