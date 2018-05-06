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الهجرة تعلن إعادة 2000 عائلة من نازحي صلاح الدين
2018/05/06 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

أعلن وكيل وزارة الهجرة، جاسم العطية، اليوم الاحد، إعادة نازحي محافظة صلاح الدين والمتواجدين بمخيمات النزوح بشكل جماعي دون قيد او شرط.

وقال العطية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إننا ” زرنا مخيمات النزوح في محافظة كركوك لمعالجة ملف العودة والتي تشمل الفي عائلة نازحة”.

وأكد أن “وزارة الهجرة ستؤمن وسائط النقل بعد انتهاء الانتخابات الاسبوع المقبل واكمال الاجراءات الامنية للقيام بنقلهم واعادتهم لمناطقهم الأمنة ودون قيد او شرط”.

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