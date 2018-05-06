قيادي بالحراك: لا نقبل احتكار أي طرف لقضية الجنوب

2018/05/06 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العميد علي السعدي، القيادي بالحراك الجنوبي، إن من حق رئيس الوزراء بن دغر أن يزور سقطرى وأي منطقة أخرى في اليمن، لكن المشكلة كانت في اصطحابه أحد القادة الشماليين الذين قتلوا الجنوبيين إبان حكم الرئيس علي عبد الله صالح، وهو ما أثار حفيظة أهالي الجزيرة.

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