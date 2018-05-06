التجارة السعودية تعلن عن استدعاء 38.132 سيارة تويوتا بالمملكة

2018/05/06 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الأحد، عن استدعاء 28.132 سيارة من طراز تويوتا هايلوكس، موديل 2016.وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أن قرار الاستدعاء جاء بسبب خلل في حساس الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى عدم خروج الوسائد حال وقوع حادث.وطالبت الوزارة أصحاب السيارات التي يشملها قرار الاستدعاء بالتواصل مع الوكيل (شركة عبداللطيف جميل) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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