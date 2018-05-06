وائل عبد اللطيف: التسقيط في الدعايات الانتخابية اساء لسمعة العراق كثيرا

2018/05/06 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

عد القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف ، الاحد، عمليات التسقيط التي جرت خلال مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بأنها بعثت بصورة للعالم بان العراق لا يستحق الديمقراطية.

وقال عبد اللطيف لـ/المعلومة/ إن “مدة الدعاية الانتخابية في كل دول العالم يستخدمها المرشحون للتعريف عن برنامجهم الانتخابي ليتسنى للناخب معرفتهم والتصويت عليهم”.

وأضاف أن “ما جرى في العراق خلال مدة الدعاية الانتخابية عمليات تسقيط وتشهير وتمزيق للوحات الإعلانية ونشر فيديوهات لا أخلاقية بعثت برسائل سلبية عن العراق وانه لا يستحق لا يستحق الديمقراطية”.

وأوضح أن “جميع تلك الأمور جرت من قبل جهات سياسية ومحاولة تسقيط احدهما الأخر وأعطت صورة سلبية عن الشعب العراقي الذي هو بريء من كل هذه الإعمال”.

وشهدت الأيام الأخيرة عمليات تمزيق لصور المرشحين ونشر فيديوهات غير أخلاقية لبعض المرشحات فضلا عن اتهامات متبادلة للكتل السياسية.انتهى25و

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