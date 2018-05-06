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35 مركزاً لمشاركة الحشد الشعبي في الانتخابات
2018/05/06 | 20:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع خصصت المفوضية (35) مركزا انتخابيا موزعا بين (6)محافظات لضمان مشاركة الحشد الشعبي في الانتخابات.

ونشرت هيئة الحشد الشعبي اليوم الاحد، تسجيلا توضح فيه الية مشاركة منتسبيها في التصويت بعملية الانتخابات التي ستجري في الثاني عشر من الشهر الجاري.

واشارت الى ان “تصويت مقاتليها سيكون اثناء الواجب ضمن التصويت المشروط، فيما يحق للمنتسب […]

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