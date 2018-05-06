الجيش الإيراني: قواتنا في أتم الجاهزية للرد على أي اعتداء

2018/05/06 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن إيران في جاهزية عالية للرد على أي تهديد وعدوان من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل و”الدول الرجعية” بالمنطقة.وفي كلمة ألقاها خلال لقائه اليوم الأحد قادة وكوادر لواء القوات الخاصة “الإمام الحسين” التابع للحرس الثوري الإيراني في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوب […]

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