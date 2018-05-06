بدء فرز الأصوات بأول انتخابات نيابية في لبنان

2018/05/06 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / متابعة…

اختتمت في لبنان عملية التصويت وبدأ فرز الأصوات بأول انتخابات برلمانية منذ نحو عقد ، حيث ينتخب المواطنون 128 نائبا وفقا لقانون انتخاب جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلي ودوائر صغيرة.

ويتنافس في الانتخابات 597 مرشحاً، بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 قائمة، للفوز بأصوات 3.7 مليون ناخب مسجلين على لوائح الشطب، للوصول إلى البرلمان.

وبعد أسابيع من التجييش في خطابهم السياسي بهدف استقطاب العدد الأكبر من الناخبين، التزم المرشحون منذ منتصف ليل الجمعة- السبت بـ”الصمت الانتخابي”، بهدف إتاحة الفرصة أمام الناخبين لتحديد خياراتهم.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي في 1880 مركز اقتراع موزّعة على 15 دائرة انتخابية، وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ وضعت الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر في حالة جهوزية، وفق وزارة الداخلية.



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