اردوغان: ستستمر عملياتنا العسكرية في سوريا والعراق

2018/05/06 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-05-06 الساعة 19:45 (بتوقيت بغداد)

بغداد- موازين نيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده ستنفذ في المرحلة المقبلة عمليات عسكرية جديدة على غرار عمليتي "درع الفرات وغصن الزيتون".

جاء ذلك خلال إعلان الرئيس التركي بيان حزب العدالة والتنمية الانتخابي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 حزيران المقبل في كلمته اليوم الأحد، أمام المؤتمر العام لفرع الحزب في إسطنبول.

وأضاف أردوغان أن العمليات "مستمرة حتى القضاء على آخر إرهابي في عين العرب والحسكة السورية وسنجار وقنديل في العراق".



في اشارة لحزب العمال الكردستاني.

وشدد، على أنّ "حماية سيادة تركيا وأمنها القومي ومصالحها ستبقى على رأس أولوياته في المرحة القادمة".

وتابع أردوغان، "مادمت على قيد الحياة لن أتوانى لحظة عن تضييق الخناق على الإرهابيين".

وبيّن، أن "القضاء على الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية ورميها في مزابل التاريخ، يشكل أحد أعمدة ازدهار البلاد".انتهى29

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