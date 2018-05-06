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في حوار محتدم 'صالون سياسي' يختبر صبر المرشحات على مشقة السياسة
2018/05/06 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/الغد برس:"صالون سياسي"، برنامج اطلقته "الغد برس" لتسليط الضوء على العملية السياسية مع قرب الانتخابات البرلمانية لعام 2018 واقامة مناظرة بين القوى المتنافسة في الانتخابات، حيث العنوان الأبرز في هذه المرحلة هو، "تغيير سياسي ام تكرار؟".

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الحلقة التاسعة من البرنامج تناولت الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها المرشحات وكيفية تحملهم لمشقة السياسة وماهو الغرض من دخول الاعلاميات في المعترك الانتخابي.فيما كان ضيوف الحلقة كل من الاعلامية المرشحة منال المعتصم عن تحالف القرار، والاعلامية المرشحة وقدس السامرائي في تحالف تمدن.

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