توافد العديد من الزائرين لجناح العتبة العلوية في معرض طهران الدولي للكتاب

2018/05/06 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أرجاء جناح العتبة العلوية المقدسة في معرض طهران الدولي توافد العديد من الشخصيات الرسمية المسؤولة والوافدين الى أجنحة المعرض بالعموم للاطلاع على الإصدارات الوافدة من بركة مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام).و قال مسؤول جناح العتبة في المعرض مسؤول شعبة معرض الكتاب الدائم عبد الزراق الشيباني :" شهدت أرجاء جناح العتبة المقدسة زيارة عدد من المسؤولين الإيرانيين منهم نائبة الرئيس الايراني لشؤون المرأة الدكتورة معصومة ابتكار ، وأبدت إعجابها بنتاجات العتبة الفكرية والثقافية".وأضاف الشيباني " كما زارنا السيد مهدي هاشميان معاون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيراني، مبديا إعجابه واحترامه لإصدارات العتبة المقدسة ".يذكر أن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلوية المقدسة يشترك في معرض طهران الدولي للكتاب بجناح متميز ضم ما يزيد على 200 عنوان بلغات متعددة منها الانكليزية والفرنسية والفارسية والأوردو اضافة الى اللغة العربية.

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