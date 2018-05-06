العراق والاردن يتفقان على تطوير اقتصادي وامني

2018/05/06 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ونظيره الاردني أيمن الصفدي تطوير الاتفاقات اللازمة لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري وتسهيل التنقل عبر الحدود بعد أن تم فتح معبر طريبيل.وشدد الوزيران في مؤتمر عقد في عمان على استمرار التعاون الدفاعي والأمني لمواجهة داعش عسكريا وأمنيا وفكريا.وأكدا حرصهما على التعاون في عملية إعادة إعمار العراق.ورحب الجعفري بدور أردني رئيس في هذه العملية.وأكد الصفدي إن الأردن سيسهم بكل إمكاناته في عملية إعادة الإعمار، ويدرك اهمية استعادة العراق لدوره كاملا ركيزة أساس لاستقرار المنطقة وأمنها ولخدمة القضايا العربية والإسلامية المشتركة.وشدّد الصفدي على دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية في إعادة البناء وتكريس الأمن، لافتا إلى أهمية الانتخابات القادمة كخطوة رئيسة في تجذير العملية الديمقراطية التي تكرس دولة المواطنة والإنجاز.

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