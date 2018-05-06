أوباميانغ يفعلها للموسم الثالث على التوالي

2018/05/06 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – تمكن بير ايميريك اوباميانغ من أن يسجل الهدف الاول لفريقه في مرمى بيرنلي ليصل بذلك لهدفه رقم 20 في بطولة الدوري هذا الموسم ويكون للموسم الثالث على التوالي يسجل 20 هدفا وأكثر في موسم واحد في الدوري .

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