رغم التعادل مع تورينو .. هامشيك يكتب التاريخ مع نابولي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر فشل نادي نابولي، في تحقيق الفوز اليوم على تورينو، حينما تعادل الفريقين بنتيجة 2-2، بالدوري الإيطالي.

يتصدر يوفنتوس، الدوري الإيطالي، برصيد 91 نقطة، فيما يأتي نابولي، في المركز الثاني برصيد 85 نقطة.

أصبح ميريك هامشيك، قائد فريق نابولي، ثاني لاعب في تاريخ الفريق الجنوبي، يسجل 100 هدفًا بالدوري الإيطالي، عقب أنطونيو فوجاك الذي سجل 102 هدفًا.

— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 6, 2018سجل أهداف مباراة نابولي وتورينو، درايس ميرتينز، في الدقيقة 25، وماريك هامشيك في الدقيقة 71، أما تورينو فسجل له دانيلي باسيلي ولورينزو دي سيلفيستري.

ويذكر أن هامشيك هو الهداف التاريخي لنابولي في كل المسابقات، بعدما تفوق على دييجو مارادونا.





